Tarihi Gazze Zirvesi’nin ardından ortak bildiri yayımlandı: Bölgede istikrar için bir plan oluşturulmalı





"ACİL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Bildiride, savaşı sona erdirmeye ve acilen bir ateşkesin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Liderler, hem rehinelerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yeterli insani yardım malzemesinin girişinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizerken, bunun adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olduğunu belirtti.



"BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN AYRINTILI BİR PLAN OLUŞTURULMALI"

Bildiride, tarafların iş birliği taahhütleri yinelenirken, bölgede istikrarın sağlanması için ayrıntılı bir planın oluşturulması gerektiğinin de altı çizildi. Liderler, Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekânlarda istikrarın korunması gerektiğinin altını çizdi.