Toplantıdan memnunum sonucu hayırlı olsun

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu zirve dün Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan ve Trump yan yana oturduğu toplantıya, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Trump, görüşmeler öncesi yaptığı kısa açıklamada "Bu benim en önemli toplantım" ifadesini kullandı. Toplantının ardından Türkevi'ne dönüşü sırasında soruları yanıtlayan Erdoğan ise "Sonuç bildirgesi açıklanır. Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" dedi.