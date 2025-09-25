3 yıl geçti ortada ev yok

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 11'i tutuklu 65 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Soyer, Aslanoğlu ile Kaya'nın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Bazı kooperatif mağdurları avukatı Nilgün Dağdelen'in müdahillik talebi mahkemece kabul edildi. Dağdelen, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Hayalet kooperatiflerin kurulduğunu savunan Dağdelen, "Aynı daire için birden fazla emlak komisyonu alınmış.

Temeli Tunç Soyer tarafından atılmış, güvence İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuş, müteahhit de İZBETON AŞ olarak lanse edilmiştir. Toplanan tüm paralar usulsüz toplanmıştır. İnşaat firmaları ile Şenol Aslanoğlu'nun ilişkileri mevcuttur. Vatandaşlar kooperatif aracılığıyla dolandırılmıştır. Burada kamu zararı vardır. Kamu dediğimiz ise vatandaşın kendisidir. Belediyede bu işin içinde ve açık beyan varsa sorumludur. Vatandaş kooperatif vasıtasıyla dolandırıldı. Belediye yöneticilerine de dava açacağız. Örneğin burada Ankara İl Başkanı Ümit Erkol neden yok? Sanıkların ve yakınlarının hesapları incelenmelidir" dedi.

İNŞAATLAR DURDURULDU

Soyer'in aynı zamanda avukatlığını da yapan kızı Defne Soyer de gözyaşlarıyla savunma yaptı. Defne Soyer, "Aynı partiden belediye başkanı seçilen kişi neden bu projeyi durdurdu?" ifadelerini kullandı. Karabağlar Uzundere'deki kooperatif başkanı V.K., ruhsat eksikliği nedeniyle inşaatlara başlanamadığını ve İZBETON AŞ'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Taşeron şirket yöneticisi Y.K. ise inşaatların durdurulması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Gaziemir Konut Kooperatifi Başkanı S.D., doğru yer teslim edilmediği için 13 aydır inşaat yapamadıklarını, 600 çalışanının işsiz kaldığını ve projelerin durdurulduğunu aktardı. Kooperatif mağdurlarından Ahmet Aydoğan da 26 yıllık birikimleri sonucunda ev almak için Alsancak'ta kooperatife ait ofiste 3+1 daire almak için görüştüklerini anlattı. Daireyi maketten gördüğünü ifade eden Aydoğan, 33 ayda bitecek denilen projeyi 3 yıldır beklediğini söyledi. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, İZBETON AŞ yönetim kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Heyet, savunması alınan tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine, Sayıştay üyelerinden oluşan bilirkişilerden rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı 13 Ekim'e erteledi. AA