ABD’li üst düzey şirket yöneticileriyle kritik görüşme

Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya, Konsey üyeleri ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle New York'taki Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu. Bakan Bolat, görüşmeyle ilgili yaptığı paylaşımda,"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası organizasyonuyla, düzenlenen Türk- Amerikan Yatırım Forumu'nda, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu, yeni yatırım imkanları ve karşılıklı işbirliğini daha da ileriye taşıyacak stratejik alanların ele alındığını aktardı.