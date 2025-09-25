AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın en önemli gündemi Gazze

FİLİSTİN'İN TANINMASI VERİLMİŞ EN GÜÇLÜ CEVAPLARDAN"

Katliamlar devam ediyor, neticesi sonucunda ortaya çıkan tablo gösteriyor ki Netanyahu katili ve onun şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor.

Büyük devlet derken kast ettiğim insanları büyük devletlerdir. Filistin Devletinin tanınması soykırım şebekesine karşı verilmiş en güçlü cevaplardan bir tanesidir.

Filistin'in tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun arkasından gelmesi gereken şey soykırım şebesinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçmesidir. Her gün uluslararası hukuku hedef alıyorlar.

BMGK üyesi bazı devletler Filistin'i tanırken, bazı devletler karşı tutum sergiliyorlar. Bu gösteriyor ki, Cumhurbaşkanımızın reform çağrısının ne kadar esaslı bir tutum gösterdiğinin göstergesidir.