Bakan Tunç: "Yargıda yapay zeka dönemi başladı"

Antalya'da avukatlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı konuşmada birçok hukukçunun halihazırda yapay zekadan faydalandığını belirtti. Tunç, yargı süreçlerinde de bu teknolojinin destek unsuru olarak kullanılacağını kaydetti.

YARGIDA DİJİTALLEŞME VURGUSU

Tunç, yargının dijital dönüşümünü önemsediklerini vurgulayarak, "Artık yapay zeka dönemine geçtik. Birçok meslektaşımız sayfalarca bilirkişi raporlarını kısa sürede özetleyen sistemlerden yararlanıyor. Biz de yargıda yapay zekayı destek unsuru olarak kullanacağız" dedi.

YAPAY ZEKA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Adalet Bakanı Tunç, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurulduğunu açıkladı. Tunç, milli yazılım mühendislerince geliştirilen sistemlerle yargının dijitalleşmesinin hız kazanacağını ifade ederek, "Yargıda karar merci yine hâkim, savcı ve avukat olacak. Yapay zeka ise kalem personeline destek olacak" diye konuştu.

SON KARAR YİNE İNSANDA

Tunç, yapay zekanın yalnızca teknik kolaylık sağlayacağını, yargı kararlarında son sözün insanlarda kalacağını vurguladı. Böylece hem iş yükünün azalacağını hem de süreçlerin daha hızlı işleyeceğini söyledi.