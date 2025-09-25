Başkan Erdoğan ABD’den ayrıldı

Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşme sonrası Başkan Erdoğan ile kapıda bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından makam aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

Başkan Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak yolcu eden ABD Başkanı Trump, görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." karşılığını verdi.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.