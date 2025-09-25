Bin 585 öğrenci akademik hayata ‘merhaba’ dedi

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne (HKÜ) kayıt yaptıran 1585 öğrenci "Üniversite Hayatına Giriş" dersi ile akademik hayata başladı. Üniversiteyi ve kampüs yaşamını tanımaları, kariyer yol haritalarını planlamalarını tasarlamaları ve arkadaşlık bağları kurabilmeleri amacıyla düzenlenen Oryantasyon 25 programı; Gösteri ve Sanat Merkezi başta olmak üzere, üniversitenin tüm birimlerinde üç gün boyunca gerçekleştirildi.

Etkinliklerde bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra konuşmacıların ilham veren seminerleri de yer aldı. Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılarak öğrencilere 'hoş geldiniz' dileklerini iletti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, yaptığı konuşmada, "Bilgi ve deneyimlerle büyüyen yolculuğumuza başladığımız ilk günden bu yana, üniversitemizle birlikte birçok başarı elde ettik.

Türkiye'nin girişimci ve yenilikçi kazanımlarıyla öne çıkan üniversitemizde, disiplinli bir eğitim anlayışıyla, nitelikli ve erdemli insan yetiştirme sorumluluğunu sürdürüyoruz. Bugün, 8 bin 500'e yakın öğrencisi ve 19 bin 421 mezunu ile her geçen gün daha da büyüyen köklü bir ailenin yeni üyesi oldunuz. Atacağınız her adımda hem üniversitemizin hem de ülkemizin başarı hikâyesine katkı sunacaksınız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, sizlere sunduğu imkânlar ile yeteneklerinizi ortaya çıkaracak, becerilerinizi geliştirmenize destek olacak, mezuniyetiniz sonrası da kariyer yolculuğunuzda iş ve istihdam alanlarınızda sizlerin yanında olacaktır" dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da öğrencilerin üniversiteye adım atmasının yalnızca bir eğitim sürecinden ibaret olmadığını, aynı zamanda hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir geleceğe adım atma olduğunu söyledi.