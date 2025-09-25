BM kürsüsünde mazlumların sesi oldu

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin meselesine yönelik yaptığı konuşma tüm kesimlerden tam not aldı. Erdoğan, "vicdanların sesi" olarak tanımlanan konuşmasıyla Filistin sorununa çözüm bulunacağına dair umutları yeşertti. Başkan Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü Filistin diplomasisi, özellikle son iki yılda uluslararası arenada somut sonuçlar doğurdu. Erdoğan'ın çağrılarıyla birlikte Batı dünyasında ilk kez bir kırılma yaşandı. İngiltere'den Kanada'ya, Fransa'dan Avustralya'ya kadar pek çok ülke Filistin'i tanıdı. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 157'ye çıktı, Kudüs artık Müslüman dünyada ortak bir iradeyle Filistin'in başkenti kabul ediliyor. 1988'de ilan edilen Filistin Devleti'ni kısa sürede 80'den fazla ülke tanımıştı. Fakat Batı Bloku'nun merkezinde yıllarca sessizlik hâkimdi. Erdoğan yaptığı çağrılarla acı tabloyu kökten değiştirdi. BM üyesi ülkelerin yüzde 80'inden fazlası Filistin'i tanımış oldu. İsrail, Batı dünyasından gelen bu adımları "terörü ödüllendirmek" olarak nitelese de Türkiye'nin öncülüğünde dengeler, Filistin lehine değişmeye başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli gündemde tuttuğu Filistin dosyası, uluslararası kurumsal kazanımlara da kapı açtı. 2011'de Filistin, UNESCO'ya 107 ülkenin "evet" oyuyla tam üye oldu. Doğu Kudüs ile Beytüllahim'deki kutsal mekânlarını Dünya Mirası listesine kaydettirdi. 2012'de BM Genel Kurulu'nda Filistin, gözlemci devlet statüsü kazanarak uluslararası sözleşmelere katılma hakkı elde etti. 2015'te Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf oldu. İsrail'in işlediği soykırım suçlarının soruşturulmasının önünü açıldı. 2019'da ise Filistin, 134 üyeli gelişmekte olan ülkeler bloku G77'nin dönem başkanlığını üstlenerek küresel Güney'in sözcüsü haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamleleri sonrası BM'de Filistin'in tam üyeliği gündeme taşındı fakat Nisan 2024'te ABD vetosuyla reddedildi.Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Gazze zirvesinin ortak bildirisi yayımlandı. ABD ve Arap Ligi ile İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 ülkenin katıldığı zirvenin ortak bildirisinde, Gazze'de acil ateşkes vurgusu yapıldı. Gazze Şeridi'ndeki dayanılmaz duruma, insani felaket ile yüksek can kayıplarına, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçlarına ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Bildiride, "Liderler, savaşın sona ermesi ve derhal bir ateşkese varılması gerektiğini vurgulayarak, bunun hem rehinelerin serbest bırakılmasını hem de yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını, ayrıca adil ve kalıcı bir barışa giden ilk adım olacağını belirtti. DIŞ HABERLER