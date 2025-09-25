CHP’li belediyeler yerine vatandaş utanıyor!

İzmir'de günler, aylar geçiyor ancak CHP'li belediyelerin beceriksizliği yüzünden yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Üstelik her seferinde de çözüm üretmesi gereken belediye çileyi vatandaşa çektiriyor. Buca'da belediye çalışanlarına maaş ödenmemesi nedeniyle yaşanan 9 günlük çöp çilesinin benzeri bu kez Karşıyaka ve Çiğli'de yaşanıyor. Karşıyaka Belediyesi'nde 1800 işçinin 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları süresiz iş bırakma eylemi ikinci gününü doldurdu. İlçenin en işlek yeri olan çarşıda çöp yığınları birikti. Karşıyakalılar isyanda. Hatice Akmaz, "Karşıyaka'nın her yeri çöp içinde. Yolda yürümeye bile utanıyorum. Böyle giderse maskesiz gezemeyeceğiz.

Her tarafta fareler de var artık" dedi. Selma Sapmaz (62) da "Bu durum sağlık açısından çok kötü. Az önce biriken çöpe bastım kayıp düşecektim" diye konuştu. Öte yandan Çiğli'de belediye çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız banka kredisi çekerek maaşları ödeyeceğini açıklayarak acziyetini ortaya koydu. Buca'da eylemin bitmesine rağmen çöplerin toplanmaması vatandaşı isyan ettirdi. Seyhan Mahallesi'nde esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmayı amaçladı. Ayrıca çöplerin yola taşmaması için atıkların biriktiği alanın etrafına şerit çekildi. Mahalle sakini Tunay Balak, "Belediyenin bir şey yapacağı yok, pisliğin içinde yaşıyoruz, yol çöpten tek şeride düştü. Devletimiz bu konuya el atsın" dedi. Ramazan Taşpınar ise "Bu güzelim şehirde en kötü ülkeleri geçtik, bu kadar çöp ve pislik olmamalı" diye konuştu.