Dünyanın gözü Erdoğan-Trump zirvesinde! F-35 rozeti görüşmeye damga vurdu

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.
Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi. Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.
F-35 KONUSUNDA OLUMLU MESAJLAR VERDİ
Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, F-35 konusunda olumlu mesajlar verdi. Trump, "F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız." dedi.
Başkan Erdoğan ise "Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.