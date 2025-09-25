Emine Erdoğan’dan Özbekistan’ın BM’de düzenlediği kanserli çocuklarla ilgili etkinliğe ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukluk çağı kanserleri, sınır tanımayan bir insanlık meselesidir. Her üç dakikada bir çocuğun hayalleri yıkılırken ülkelere düşen görev, her çocuğun eşit yaşama umuduna sahip olmasını sağlamaktır. Bu bakışla Özbekistan Devlet Başkanı'nın eşi, değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva'nın ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıklara Yakalanmış Çocukların Hayatta Kalma İhtimalini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket' başlıklı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, sağlık alanındaki ilerlemeleri ve uluslararası dayanışmaya katkılarıyla bu mücadelede aktif rol aldığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi'ne destek veren ülkeler arasında yer almak gurur vesilesi. Biz istiyoruz ki, bu yolda 'Kimse geride kalmasın' Ancak bilhassa savaş bölgelerinde bu hedeften çok uzağız. Gazze'de çocuklar tedavi olamıyor, ilaca ulaşamıyor ve gözlerimizin önünde hayattan koparılıyorlar.