Emine Erdoğan’dan Özbekistan’ın BM’de düzenlediği kanserli çocuklarla ilgili etkinliğe ilişkin paylaşım

Türkiye'nin, sağlık alanındaki ilerlemeleri ve uluslararası dayanışmaya katkılarıyla bu mücadelede aktif rol aldığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi'ne destek veren ülkeler arasında yer almak gurur vesilesi. Biz istiyoruz ki, bu yolda 'Kimse geride kalmasın' Ancak bilhassa savaş bölgelerinde bu hedeften çok uzağız. Gazze'de çocuklar tedavi olamıyor, ilaca ulaşamıyor ve gözlerimizin önünde hayattan koparılıyorlar.