Emine Erdoğan’dan sıfır atık buluşması

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği yoğun temas trafiğini sürdürdü. Emine Erdoğan, Melania Trump'ın lider eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı. Etkinlikte çocuk, kadın, çevre ve kültür konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kosova ve Gabon'un lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, Türkevi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile buluştu. Görüşmede ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Emine Erdoğan, Gabon First Lady'si Zita Oligui Nguema ile Türkevi'nde buluşmasında da Türkiye'nin sıfır atık konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.