FETÖ operasyonları 5 gözaltı 2 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen N.Ç., A.F.A., V.Ş., Z.Ö. ve R.Y. gözaltına alındı. Adana'da polis, astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyesi olduğu için ordundan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Hüseyin K.'nın (38) Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, hakkındaki tutuklama kararı vicahiye çevrilerek, cezaevine gönderildi. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla ihraç edilen komiser yardımcısı M.N.K. yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.