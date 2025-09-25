‘Fransa ile diyalog Türkiye için önemli’

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ticaret, enerji, savunma sanayii ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu belirten Erdoğan, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti. İki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini ifade eden Erdoğan, Macron'a Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı anlayışla ilerletmek istediklerini söyledi.