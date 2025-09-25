İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan-Trump zirvesine ilişkin açıklama: Belirli konularda önemli mesafeler katedildi

Duran, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu." dedi.

Başkan Erdoğan'ın, Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptığını belirten Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi." dedi.