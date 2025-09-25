İletişim Başkanlığı’ndan Erdoğan-Trump zirvesine ilişkin açıklama: Belirli konularda önemli mesafeler katedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen zirveye ilişkin açıklama yaptı.
"ABD SEYAHATİ YÜKSEK TEMPOLU VE VERİMLİ GEÇTİ"
Duran, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini ifade etti.
Duran, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu." dedi.
Başkan Erdoğan'ın, Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptığını belirten Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi." dedi.
"BELİRLİ KONULARDA ÖNEMLİ MESAFELER KATEDİLDİ"
İletişim Başkanı Duran, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşmenin oldukça samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, "Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi." dedi.