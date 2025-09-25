İzmir’deki çöp krizi vatandaşı bezdirdi! Özgür Özel’e çağrı: Silivri’ye gideceğine gel rezaleti gör

UTANÇ VERİCİ

Emir Atalay da, "Yemek sektöründeyiz. Temizlik çok önemli. Dükkân ne kadar temiz olsa da sokaklar da temiz olmalı. Dışarı çıktığımızda nefes alamıyoruz. Özgür Özel, buraya gelip 'Bu şehre ne yaptınız?' diye sorsun" dedi.

Eda Engin ise, "Ofisimde oturamıyorum. Kapıyı açınca sinekler içeri giriyorlar. Sinek ilacıyla yaşıyoruz. Akşamları fareleri görmeye başladık. Çöpler nedeniyle yol kapandı, kullanamıyoruz. İzmir gibi kentin bu duruma gelmesi utanç verici" diye konuştu.