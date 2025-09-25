Kruvaziyer turizminde adres Türkiye

Küresel kruvaziyer turizminde Türkiye'nin çarpıcı yükselişi devam ediyor. Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki 18 kruvaziyer limanına gelen yolcu sayısı 1.5 milyona yaklaştı. 2024'te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878'e çıktı. Yolcu sayısı 2023'e göre yüzde 56, 2024'e göre yüzde 18 arttı. Yalnızca ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı.

'12 YILIN ZİRVESİ'

Kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş içerisinde olduklarını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1.5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye'yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Kruvaziyer turizminin yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda liman kentlerinin yerel ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağladığını belirten Ersoy, "Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz'in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

EŞSİZ DENEYİM

Çanakkale, Gelibolu Yarımadası'yla; Sinop, doğal güzellikleriyle; Trabzon, yaylaları ve Sümela Manastırı'yla; Samsun, sahili ve kültürel mirasıyla; Marmaris ise eşsiz koyları ve turizm altyapısıyla kruvaziyer yolcularını eşsiz bir deneyim sunuyor. İstanbul'da Galataport'un da katkısıyla kruvaziyer turizmi büyümesini sürdürüyor.