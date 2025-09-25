Mansur Yavaş’ın konser açıklamalarına AK Partili Nihat Yalçın’dan sert yanıt: "Skandalın hesabını verin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalar tartışılmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarına göre, 32 konser organizasyonunda 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Skandalın yargı sürecine taşınmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verdi. Ancak Yavaş'ın açıklamalarına, ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'dan sert eleştiriler geldi.

"SAVUNMASI İÇLER ACISI"

Yalçın, Yavaş'ın basın toplantısındaki ifadelerini değerlendirerek şu sözleri kullandı:

"Mansur Yavaş'ın fahiş fiyatlı konserlerle ilgili savunması içler acısı. Suçüstü yakalanan her CHP'li gibi Cumhuriyet ve Atatürk demeyi ihmal etmedi. Bizim bir derdimiz var Sayın Yavaş, Ankaralının yüz milyonlarca lirasını şahsi kampanya şirketinize el altından peşkeş çektiniz. Şimdi hesap zamanı. Atatürk ve Cumhuriyet maskesi altına gizlenerek konuyu başka yerlere çekmeyin. Sahne kurulumunda 15-20 gün çalışıp günlüğüne 100 bin lira alan kişiyi açıklayın."

"HER SIKIŞTIĞINDA ATATÜRK VE GÖKÇEK DİYOR"

Yalçın, Yavaş'ın açıklamalarında Melih Gökçek'e sık sık atıfta bulunmasını da eleştirdi:

"Melih Gökçek görevi bırakalı 8 yıl olmuş, 6,5 yıldır Mansur Yavaş belediye başkanı. Her köşeye sıkıştığında Atatürk, Cumhuriyet ve Melih Gökçek diyor. Olay çok basit:

İşi veren, ABB Kültür Dairesi Başkanlığı; başındaki isim Mansur Yavaş'ın atadığı en yakın bürokratlardan biri. Piyasanın çok üzerinde ihalesiz konser işi vererek kamu zararına sebep olmuş. (Gözaltında)

İşi alan, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yöneten tek yetkili şirket. Sahibi Yavaş'ın en yakınlarından, strateji ekibinin başında. Piyasa değerinin çok üzerinde iş alarak kamu zararına sebep olmuş. (Gözaltında)

Sonuç: Mansur Yavaş'ın en yakınları tarafından ABB soyulmuş, 154 milyon lira kamu zararına uğratılmış.

Savunma: Atatürk, Cumhuriyet, Melih Gökçek vesaire, vesaire…

Her şey ortada. Doğru duvarınız yıkıldı, enkaz altında kaldınız. Hem millete hem adalete hesap vereceksiniz."

"15 MİLYAR HAFRİYAT GELİRİNİ NEREYE HARCADINIZ?"

Mansur Yavaş'ın "Son 6 ayda hafriyattan 1,2 milyar TL ciro yaptık" sözlerine de yanıt veren Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"6 ayda 1,2 milyar gelir elde ettiğinize göre, 6 yılda 15 milyar hafriyat geliri elde etmişsiniz. Peki, bu gelirle ne yaptınız? SGK borcunu ödemediniz, vergi borcunu ödemediniz, yol yapmadınız, metro yapmadınız, kentsel dönüşüm yapmadınız. 15 milyarla Ankara'ya hangi hizmeti yaptınız?"