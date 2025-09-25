Muhalif medyadan algı operasyonu! Trump'ın sözlerini çarpıttılar: "Hileli seçim" sözleri üzerinden...

Başkan Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saat 20 dakika süren görüşme tüm dünya basını tarafından ilgi ile takip edildi. Tarihi zirvede F-35 ve F-16 konusu başta olmak üzere Gazze'de yaşananlar, Suriye'deki gelişmeler, CAATSA yaptırımları gibi konular ele alındı.

Trump, Başkan Erdoğan ile ilişkisi hakkında "Haksız bir şekilde sürgünde olduğum dönemde bile devam etti ki hileli seçim sonucuydu" dedi. Ardından işaret parmağıyla Erdoğan'ı gösteren Trump, ABD'deki seçimleri kastederek "Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir" diye konuştu.

Samimi bir havada gerçekleşen ve oldukça olumlu mesajların verildiği görüşme tüm dünya basınında geniş yer buldu. Türkiye'de ise bazı troll hesaplar ile muhalif medya tarihi zirvedeki olumlu havayı gölgelemek için algı operasyonuna girişti. Trump'ın "hileli seçim" sözlerini çarptıran muhalif medya, bu ifadeleri Trump'ın Türkiye için söylediği algısını yaymaya çalıştı. Ancak Trump daha önce de kaybettiği 2020 seçimlerini "hileli seçim" olarak nitelendirmişti.