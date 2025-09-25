Özgür Çelik yeniden CHP İl Başkanı seçildi

HP'nin Olağanüstü İl Kongresi dün Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapıldı. 583 delegenin bulunduğu kongrede, 414 oy kullanıldı. Oyların 25'i geçersiz sayıldı. Tek aday olan Özgür Çelik 386 geçerli oy ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Kongre devam ederken 35. İcra Dairesi'nden görevliler, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'durdurma kararı'nı tebliğ için kültür merkezine gitti. Karar CHP'ye tebliğ edilirken olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu mahkeme kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "Başlamış kongre durdurulamaz; CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi devam edecek" açıklamasını yaptı. Bu karar üzerine kongra tamamlandı.