Şehidin vasiyeti ev ailesine teslim edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun (24) annesine söz verdiği evin inşaatı tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa ettirdiği ev şehidin ailesine teslim edildi. Düzenlenen programda konuşan Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Valime, Kaymakamıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüze, bütün memurlarımıza çok teşekkür ederim.

Şehidimin hayalini yerine getirdiniz, hepiniz çok sağ olun, Allah razı olsun" dedi. Çorum Valisi Ali Çalgan da yaptığı konuşmada "Şehidimiz Mustafa Uslu'nun aziz hatırasına duyduğumuz derin saygının ve ailesine olan vefa borcumuzun bir ifadesi olarak buradayız. Devletin şefkat elini uzatarak, şehidin kıymetli ailesine teslim ettiği konut yalnızca bir yapı değil aynı zamanda sadakatin, minnetin ve toplumsal dayanışmanın somut bir simgesidir" dedi.