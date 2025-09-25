SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Kemal Can gözaltında

İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuştu. Başsavcılık, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı vermişti. İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanmış, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Can Holding Başkanı Kemal Can ve Mehmet Şakir Can ise firari olarak aranıyordu. "Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el konulmuştu.