SON DAKİKA… CHP’de çöp krizi! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Gökan Zeybek’i yalanladı: Kendisi yanlış bilgilendirilmiş!

ÇÖPÜN BİRİKME NEDENİ İLÇE BELEDİYELERİNDEKİ SORUN!

Bu konuyu bugün burada açıklamak zorunda kalmamın nedeni dün Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek'in İzmir ile ilgili söylemiş olduğu sözleri ve AK Partili bazı siyasetçilerin sert reaksiyonu. Sayın Gökan Zeybekle dün telefonla aradım görüşemedim. Bugün sabah saatlerinde görüştüm. Anladığım kadarıyla kendisi yanlış bilgilendirilmiş. Harmandalı'nı bakanlık kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Yeniden açılma sürecinde bakanlık gerçekten bizi de zorlayan süreç yürüttü ama şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı.