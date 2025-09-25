Suriye lideri Ahmed Şara’yla Türkevi’nde buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan, önceki gün de ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eşgüdümünde düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda bakanlar, devlet yetkilileri ve davetliler yer aldı.Başkan Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.Öte yandan Erdoğan'ın, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladığı mesajında "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.