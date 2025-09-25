Tel Aviv’den Moskova’ya, İngiltere’den Atina’ya pürdikkat izlendi: Erdoğan ile Trump’ın çözemeyeceği sorun yok | Melih Altınok yazdı

Ama bir kez daha görmüş olduk ki Beyaz Saray'da, ABD'nin başında Trump'ın olması, Joe Biden, Kamala Harris ya da Obama ekibinden herhangi birisinin olmasından yeğdir.

Çünkü Trump'ın Doğu'ya, Müslümanlara, Türkiye'ye karşı Demokratlar gibi kategorik bir tavrı yok. Ülkesinin çıkarlarını gözeten bir lider olarak bazı politikaları, söylemleri bize uymasa da Erdoğan'la "Pentagon diplomasisinin" dışında sıkı bir iletişim kurabilmiş olması, iki ülke ilişkilerinde önemli bir avantaj.