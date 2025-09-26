Haberler Gündem Haberleri ABB konser soruşturması şüphelileri adliyeye sevk edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki 154 milyon liralık konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2021-2024 dönemindeki konserlerde 154 milyon liralık harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından aralarında eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de bulunduğu gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

