ABB konser soruşturması şüphelileri adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2021-2024 dönemindeki konserlerde 154 milyon liralık harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından aralarında eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de bulunduğu gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.