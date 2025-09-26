AK Partili Yalçın’dan Mansur Yavaş’a “konser skandalı” soruları

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser organizasyonlarına ilişkin soruşturma giderek büyüyor. İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, MASAK incelemesi ve Sayıştay denetimlerine göre toplamda 154 milyon 453 bin TL kamu zararı tespit edilirken, 9 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi. Süreci değerlendiren ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ı hedef alarak "konser onayları" ve "fahiş harcamalar" başlıkları üzerinden yeni sorular yöneltti. Yalçın, "Ankaralının parasını israf etmiyoruz diyordunuz, peki bu fahiş rakamların hesabını nasıl vereceksiniz?" diyerek Yavaş'ı ABB Meclisi'nde cevap vermeye çağırdı.

154 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporları ışığında ilerliyor. Söz konusu raporlara göre, 32 konser organizasyonunda toplam 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu tespit edilmişti.

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ı hedef alarak yeni sorular yöneltti. Yalçın, şüphelilerden birinin konserlerin Yavaş ve ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından onaylandığını itiraf ettiğini belirtti.

Daha önce Yavaş'a 10 soru yönelttiğini ancak cevap alamadığını belirten Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Kıymetli Ankaralılar;

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021-2024 yılları arasında yapılan konserlerin soruşturması neticesinde, 9 kişi hakkında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini öğrendik.

TV haberlerinde şüphelilerden birinin konserlerin Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından onaylandığını itiraf ettiğini izledik.

Mansur Yavaş'a konu ile ilgili 10 soru sormuştum. Cevap alamadım. Şimdi ise sorularıma yenilerini eklemek istiyorum.

▪️Konser onaylarını siz ve özel kalem müdürünüz mü vermekteydi?

▪️ Ankaralının parasını kendi paramız gibi harcıyoruz, israf etmiyoruz açıklamaları yapıyordunuz. Bu fahiş rakamların piyasa araştırmalarını iş verdiğiniz şirketlerin proforma faturaları haricinde diğer piyasa şirketlerinden fiyat alarak araştırma yapma gereksiniminde bulunmadınız mı?

▪️ Aynı bilirkişilerden şikayetçi olduğunuz gibi işleri hep aynı firmaların alması hakkında şikayette bulundunuz mu?

▪️ Sanatçıların birden fazla menajeri varsa diğer menajerlerden de teklif alma ihtiyacı duydunuz mu?

▪️ ABB'nin onca sahne ve ekipmanı olmasına rağmen bu malzemelerin fahiş fiyatlarla kiralanması hakkında yorum yapacak mısınız?

Sayın Yavaş, ABB Meclisine gelirseniz orada tekrar görüşmek dileğiyle...''