Bakan Fidan: “Netanyahu rejimi haydut aktör haline gelmiştir”





Fidan, İİT ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesinin önemine işaret ederek, İsrail'e yapılan tüm uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarını durdurmak için ortak çabanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin "cezasızlığı sona erdiren araçlar" haline gelmesini sağlayarak hukuki mücadele alanının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi için Filistin Devleti'nin tanınması yönünde son dönemde yakalanan ivmenin önemine vurgu yaptı.