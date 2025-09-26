Beyaz Saray’da tarihi zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Oval Ofis'teki zirve öncesi değerlendirmelerde bulunan iki lider, soruları yanıtladı.Bu ziyareti BM Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum." Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump da "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da ve tüm dünyada çok saygı görüyor" ifadesini kullandı. Trump, Türkiye'nin "muazzam bir ordu kurduğunu" kaydederek, "Kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onurdur" dedi.Önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile yüksek oranda ticaret yapıyoruz ve buna devam edeceğiz, hatta ilave ticari işler de yapacağız. Türkiye, F-16, F-35 ve başka şeyler satın almak istiyor; bununla ilgili onlarla görüşeceğiz. O zor ve inatçı bir adam. Genelde inatçı insanları sevmem ama onu her zaman sevmişimdir. O zor bir adam ve ülkesinde harika işler çıkarıyor. Hem savaş hem de ticaret konusunda muazzam bir ilişkimiz var ve bugün her iki konuyu da konuşacağız. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor."Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını ifade eden Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi" dedi. ABD Başkanı, Suriye'de gerçekleşen süreçte Türkiye'nin rolüne ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "2000 yıldır bunu yapmaya çalışıyorlar. O (Erdoğan) yaptı. Yani sizin vekilleriniz yaptı. Bence bunun övgüsünü siz almalısınız. Suriye'nin nefes alabilmesi için yaptırımları kaldırdım çünkü yaptırımlar çok ağırdı. Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım."ABD yönetimlerinin Türkiye'ye Patriot füzelerini satmayı reddetmesi ve F-35'ler konusundaki bir soruyu, "Bunu tartışacağız. F-35'leri de tartışacağız. Onun F-35'leri istediğini biliyorum, biz de bunu çok ciddiye alıyoruz" diye yanıtladı. Trump, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının ne zaman kaldırılacağı sorusu üzerine de "Çok yakında olabilir" dedi.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi tarafından da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski) çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Onlar Erdoğan'a gerçekten saygı duyuyorlar. Ben de öyle. Bence isterse büyük bir etki yaratabilir."Görüşme sırasında iki ülke arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum" dedi.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Washington'da konakladıkları Beyaz Saray'ın resmi konukevi Blair House'da çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmî törenle karşılandı. Makam aracından inişinde Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra birlikte içeri girdi. Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından Trump, Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin sonrasında, kapıda Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı. Trump, görüşmenin nasıl geçtiğini soran gazetecilere, "Harika bir görüşmeydi" diye karşılık verdi.Trump, Erdoğan'ı uğurladıktan sonra düzenlediği bir imza töreninde de zirveyi değerlendirdi. Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Trump, birçok konuda mesafe katettiklerini belirtti. ABD Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı" dedi. Trump, ayrıca Gazze konusunda yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak niyetine de tepki gösteren Trump, "Buna izin vermeyeceğim. Onunla (İsrail Başbakanı Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Artık durma zamanı" diye konuştu.Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi nitelikteki görüşme samimi bir ortamda geçti. Çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi" ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak" dedi.