CHP Balıkesir’de ikinci seçim skandalı

AK Parti İl Başkanı Aydemir, sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolarda oy pusulalarının dışarıda elden ele dolaştırıldığının açıkça görüldüğünü hatırlatarak şöyle konuştu: "Sandığın namusu ayaklar altına alınmıştır. Seçim dediğiniz şey milletin iradesinin tecelli ettiği en kutsal süreçtir. Ama görüyoruz ki CHP, kendi ilçe seçiminde dahi güvenliği sağlayamamış, demokrasiyi adeta maskaraya çevirmiştir. Bu durum sadece CHP teşkilatını değil, bütün Balıkesir'i utandırmıştır" dedi.

"CHP'NİN SKANDAL ZİNCİRİNE BİR HALKA DAHA EKLENDİ"

Aydemir, CHP'nin sürekli kriz ve şaibelerle gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi: "Dursunbey İlçe Kongresi'nde yaşanan rezalet, CHP'nin siyaset anlayışının bir yansımasıdır. Her fırsatta demokrasi nutukları atanların kendi üyelerine bile adil bir seçim yapamadığına şahit oluyoruz. Bu görüntüler CHP'nin samimiyetsizliğini ve halka verdiği hiçbir güvenceyi yerine getiremeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Balıkesir'in ve Dursunbey ilçemizin adını bu şekilde şaibelerle kirletmeye CHP'nin hakkı yoktur. CHP, yıllardır skandallarla, krizlerle, kaoslarla anılıyor. Bu olay, milletimizin gözünde CHP'nin sorgulanacak bir siyasi anlayışa sahip olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Biz AK Parti olarak, milletimizin iradesini ve demokrasinin şerefini korumaya devam edeceğiz" dedi.

DURSUNBEY SEÇİMİ

Öte yandan Dursunbey'de yapılan seçimlerde CHP'li isimlerin cebinden çıkan zarfları yine çevresindekilere dağıttığı iddia edildi. Konuyla ilgili CHP'den herhangi bir açıklama yapılmadı.