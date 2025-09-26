Çöp dağlarına bakanlıktan inceleme

İzmir'de halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan çöp sorunu İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çok sayıda şikâyet üzerine bakanlık İzmir'in Buca, Karabağlar ve Konak belediyeleri hakkında inceleme başlattı. Ardında da kente 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Mülkiye müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, özellikle çöp yığınlarının yoğun görüldüğü Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde inceleme başlattı. Belediyelerden resmi bilgi ve belge talep eden müfettişler, kısa süre içinde raporlarını hazırlayıp bakanlığa sunacak. Müfettişlerin hazırlayacakları rapor bundan sonra izlenecek yolu da netleştirecek.