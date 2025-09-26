DMM’den İngiliz turist iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) şu ifadelere yer verdi:



Bazı uluslararası basın organları ve sosyal medya hesaplarında, "İngiliz bir turistin Alanya'da bir tur teknesinde hayatını kaybettiği, mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği" yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir. 27 Temmuz 2025 tarihinde Alanya açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan İngiliz turiste, teknede görevli personel ile doktor olan bir turist tarafından derhal müdahale edilmiş, tele sağlık sistemi üzerinden 112 Acil ekiplerine bilgi verilmiştir. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait yüzer unsur aracılığıyla tıbbi tahliye gerçekleştirilmiş, söz konusu turist en yakın liman olan Alanya Yeni Marina'da hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Bu süreç, resmi kayıtlar ve görüntülerle sabittir. Ülkemizin turizm imajını zedelemeye ve kamu kurumlarına yönelik güvensizlik oluşturmaya dönük iddiaların aksine, olay sırasında tüm birimler eşgüdüm içinde görevlerini yerine getirmiştir. Olayın tüm safahatı hukuki süreç içinde incelenmekte olup, bu aşamada yalnızca resmî makamların açıklamalarının dikkate alınması önem arz etmektedir