Emine Erdoğan'dan New York'ta "Anadolu kültürü", "Sıfır Atık Mavi", "aile" ve "sağlık" konularında yoğun temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gerçekleştirdiği resmi temaslarına eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleri, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve yabancı bakanların yer aldığı bir dizi etkinliğe katıldı.

"BİRLİKTE DAHA İYİYE: AİLEDEN BAŞLAYAN KÜRESEL DAYANIŞMA" ETKİNLİĞİ

Emine Erdoğan, 22 Eylül'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı.

BM bünyesinde aileyi güçlendirmeye yönelik özel bir yapının kurulması gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler bünyesinde, ailenin güçlendirilmesine dair çalışmaları koordine edecek özel bir yapının kurulması hedeflenmelidir. Çünkü, ailenin yapısı ve niteliği, insanlığı bekleyen yarınların habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Isata Mahoi, Somali Aile Bakanı Khadija Al-Makhzoumi, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman Ibrahim, Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura, BM Nezdinde Rusya Federasyonu Daimi Temsilcisi Yardımcısı Maria Zabolotskaya, ABD Sağlık ve İnsani İşler Bakanlığı Özel Danışmanı Bethany Kozma katıldı.

"ANADOLUDAKİLER" PROJESİ KAPSAMINDA KURULAN SİMİT STANDINI ZİYARET ETTİ

Etkinliğin ardından Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu dile getirdi.

KONUK LİDER EŞLERİNE ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ TANITTI

Emine Erdoğan, aynı gün kendisinin ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programında, lider eşlerini, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasıyla buluşturdu.

Programdaki konuşmasında Emine Erdoğan, "Anadolu'daki yaşam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir yol haritasıdır. Çünkü Anadolu'nun kapıları, binlerce yılın tecrübesine dayanan bir berekete, birikime ve beceriye açılır." değerlendirmesi yaptı.

Gazze'deki insanlık dramına da dikkati çeken Emine Erdoğan, "Tüm insanlığı, Gazze'nin sesi olmaya, kalıcı ve adil bir barış için insani koridorlar açmaya, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarını işler kılmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasına açılan bir yolculuğa çıkaran programa, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nın eşi Sulueti Rabuka, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nauseda, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun eşi Lucrecia Peinado, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın eşi Ales Musar, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın eşi Armanda Begaj, Bahamalar Başbakanı Philip Davis'in eşi Marie Davis, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın eşi Dramani Mahama, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Robles'in eşi Signe Zeikate, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nehmat Avn, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yabancı bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri, gazete ve televizyonların genel yönetmenleri katıldı.

Katılımcılar, geleneksel kumaşlar, kilimler, telkari ve kazaziye takılar, çini örnekleri ve el dövmesi bakır kapları inceledi, Tokat baskı ve bakır dövme atölyelerinde kendi tasarımlarını oluşturdu.

Daha sonra Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Emine Erdoğan, 23 Eylül Salı günü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salondan takip etti. ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Emine Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği akşam yemeğinde Başkan Erdoğan'a eşlik etti.

"SIFIR ATIK PROJESİNDEN İLHAM"

Resepsiyonun ardından Emine Erdoğan, Türkevi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, ilk olarak Türkevi'nde Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema ile görüştü. Görüşmede Nguema, "Sıfır Atık" projesinden ilham almak ve bu konuda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Nguema'nın talebi üzerine Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı aracılığıyla teknik konularda eğitim verebileceklerini ifade etti.

Emine Erdoğan, daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak hususlarda işbirliğinin önemini vurguladıklarını belirtti.

"SIFIR ATIK MAVİ-DAMLA DAMLA"

Emine Erdoğan, 24 Eylül'de ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfının işbirliğinde yürütülen "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" projesinin sergi açılışını yaptı.

Açılışın ardından Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın yanı sıra bazı yabancı bakanlar ve uluslararası çevre kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle sergi alanını gezdi.

Suyun önemine dikkati çekilen görsel ve işitsel eserlerin yer aldığı programda konuşan Emine Erdoğan, çevre sorunlarının giderilmesi için attıkları adımların herkes için olduğunu belirterek, bunun sonucunda elde ettikleri başarılarda insanlığın refahına katkı sunmanın, kelimelere sığmayan mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Gazze'de yaşanan dramı her platformda dile getiren Erdoğan programda "Bugün dünyada suyun en pahalı olduğu yer Gazze'dir. Çünkü orada bir bardak suyun bedeli, insan hayatıyla ödeniyor. Maalesef, suyun bir soykırım aracı olarak kullanılabildiği çok karanlık bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.

Programda, ayrıca Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Bu programa da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Japonya Çevre Bakanlığı Küresel Çevre Bürosu Genel Direktörü Kentaro Doi, BM Çevre Programı (UNEP) New York Ofisi Devletlerarası İlişkiler Direktörü Jamil Ahmad, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya, Halit Yerebakan ve Sevilay Tuncer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Sıfır Atık Uluslararası Birliği (ZWIA) Yönetim Kurulu Üyesi Neil Seldman, Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi Carlos Silva Filho ile gazete ve televizyonların genel yönetmenleri katıldı.

BM'DE ÖZBEKİSTAN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE DİKKATİ ÇEKEN PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" yan etkinliğine de katıldı.

Programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanının eşi Mihriban Aliyeva, Angola Cumhurbaşkanının eşi Dias Lourenço, Guatemala Devlet Başkanının eşi Lucrecia Peinado, Lübnan Cumhurbaşkanının eşi Nehmat Avn, Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi Ziroat Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic ve Vietnam Devlet Başkanının eşi Nguyen Thi Minh Nguyet ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesusda ve uluslararası sağlık kuruluşlarının üst düzey temsilcileri yer aldı.

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi'nin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarmak ve herkesin çektiği acıyı azaltmak hedefini çok kıymetli buluyorum. Türkiye olarak, bu projeye destek veren ülkeler arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi ve Zamin Vakfı Başkanı Ziroat Mirziyoyev, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Guatemala Devlet Başkanının eşi Lucrecia Peinado, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic ve Angola Cumhurbaşkanının eşi Dias Lourenço'nın da konuşma yaptığı programda, lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.

New York'taki programlarının ardından Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile Washington'a geçti.

"DAHA ADİL VE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA"

Ziyaretin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD ziyaretimiz süresince başta Filistin davası olmak üzere ailenin, çocukların, çevrenin ve kültürel zenginliklerimizin korunması için çalışmalarımızı yürüttük. Bu gayretlerin kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya düzenine katkı sunmasını temenni ediyorum."

Paylaşımda yer alan videoda ziyaretten kesitlere de yer verildi.