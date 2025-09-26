Gazze’de suyun bedeli insan hayatıyla ödeniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi açıldı. "Mavinin Farkında Mısın? (Are You Blue Aware?)" sloganıyla suyun önemine dikkat çekilen görsel ve işitsel eserlerin yer aldığı sergiyle, Türkiye'nin, Van, Salda, Meke, Beyşehir ve Eğirdir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar anlatıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Kim derdi ki bir gün gelecek ve tarih boyunca medeniyetler kurmuş, bilimsel keşifler yapmış, olağanüstü sanat eserleri üretmiş insanlık, yeryüzüne çöpten bir kıta ekleyecek, gezegenimizin masmavi örtüsü tanınamaz hale gelecek. Ne yazık ki Pasifik Okyanusu'nda pet şişe, poşet, izmarit, balıkçı ağları gibi atıklardan oluşan 1.6 milyon kilometrekare büyüklüğünde yüzen bir çöp kıtası var. Bu rakam, Türkiye'nin 2 katı büyüklüğündeki bir alanın çöplerle işgal edilmesi anlamına geliyor, geldiğimiz ve artık durmamız gereken noktayı tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Dünya okyanuslarında 14 milyon tondan fazla mikroplastiğin olduğu tahmin ediliyor. Gözle göremediğimiz için yok saydığımız bu büyük tehlike, besin zincirimize kadar nüfuz ediyor, oradan soframıza geliyor.Biz, çevre sorunlarının giderilmesi için attığımız her adımı, sadece kendimiz için değil gök kubbe altında yeryüzünü paylaştığımız tüm kardeşlerimiz için attık. Ne mutlu ki Sıfır Atık, artık küresel bir harekettir. 2019'da ise 'Su, ortak yaşam kaynağımızdır' anlayışıyla Sıfır Atık Mavi Hareketi'ni başlattık. Bugüne kadar 285 bin ton deniz çöpünü yani 22 bin kamyon dolusu atığı kıyılarımızdan ve denizlerimizden uzaklaştırdık. 551 mavi bayraklı plajımızla, dünyanın en fazla mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülkesiyiz. Bununla da yetinmedik, 2023'te 'Su Verimliliği Kampanyası'nı başlattık. 2 milyardan fazla insanın güvenli içme suyuna erişemediği dünyamızda su verimliliği çalışmalarını insanlığa karşı bir görev addettik.Bugün dünyada suyun en pahalı olduğu yer Gazze'dir; çünkü orada bir bardak suyun bedeli, insan hayatıyla ödeniyor. Maalesef, suyun bir soykırım aracı olarak kullanılabildiği çok karanlık bir dönemdeyiz. İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yaptığı saldırılarda su altyapısını hedef alıyor. Su boru hatları, arıtma tesisleri, kuyular ve altyapıların yüzde 85'i kullanılamaz durumda. Filistinliler, günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için her gün uzun mesafeler yürümek zorundalar. Bazen aldıkları suyu ailelerine ulaştıramadan su sıralarına yapılan füze saldırılarında ölüyorlar. Küçücük çocukların, kendi ağırlıklarından fazla su bidonlarını taşımaya çalıştıkları görüntüler, gerçekten de insanlığın alnına çalınmış kara bir lekedir. Öte yandan Emine Erdoğan, BM'de "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" başlıklı etkinliğe de katıldı. Her 3 dakikada bir çocuğun neşe dolu dünyasının kanser teşhisiyle yerle bir olduğunu aktaran Emine Erdoğan, her 3 dakikada bir annebabanın yüreğine de ateş düştüğünü belirtti. Türkiye'nin kanserle mücadelede büyük yol kat ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Kemik iliği nakillerinde sağladığımız başarıyla dünyada öncü ülkeler arasında yer alıyoruz" dedi.