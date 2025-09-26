İletişim Başkanı Duran’dan CHP’ye sert tepki: Acziyet ve kötü niyet göstergesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen aktif ve insani diplomasi, dünya kamuoyunda takdir toplarken, CHP'nin yürüttüğü dezenformasyon kampanyası tepki çekti.
"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL DENGE UNSURU"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin son yıllarda yalnızca bölgesel değil, küresel bir denge unsuru haline geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada milli menfaatleri önceleyen, barış ve istikrar odaklı yaklaşımıyla dünyada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.
"GAZZE'NİN EN GÜÇLÜ SAVUNUCUSU ERDOĞAN"
Duran, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insanlık dramlarının en güçlü şekilde dile getirildiği lider olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla uluslararası kamuoyunun vicdanına seslenmiş, Filistin meselesinde diplomatik çözüm arayışının merkezi olmuştur" dedi.
BM REFORMU ARTIK DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Duran, Başkan Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" çağrısının da karşılık bulduğunu belirterek, "BM reformu artık birçok ülkenin programında ana gündem maddesi haline gelmiştir. Bu, Cumhurbaşkanımızın diplomasi vizyonunun dünyada kabul görmesinin en somut göstergesidir" diye konuştu.
"TRUMP GÖRÜŞMESİ YAPICI VE VERİMLİ GEÇTİ"
Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmenin de son derece yapıcı geçtiğini belirten Duran, "Türkiye karşıtı çevrelerin tüm çabalarına rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkiler ve ortak perspektif öne çıkmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir" dedi.
MUHALEFETE DEZENFORMASYON TEPKİSİ
İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin diplomatik başarılarını içeride görmezden gelmeye çalışan muhalif çevrelerin ise dezenformasyon kampanyalarına öncülük ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda elde ettiği prestiji karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyalara öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. Bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde bir karşılığı olmayacağı açıktır."