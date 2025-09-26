İletişim Başkanı Duran’dan CHP’ye sert tepki: Acziyet ve kötü niyet göstergesi

"TRUMP GÖRÜŞMESİ YAPICI VE VERİMLİ GEÇTİ"

Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmenin de son derece yapıcı geçtiğini belirten Duran, "Türkiye karşıtı çevrelerin tüm çabalarına rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkiler ve ortak perspektif öne çıkmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir" dedi.

MUHALEFETE DEZENFORMASYON TEPKİSİ

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin diplomatik başarılarını içeride görmezden gelmeye çalışan muhalif çevrelerin ise dezenformasyon kampanyalarına öncülük ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda elde ettiği prestiji karalamak için CHP yönetiminin bu kampanyalara öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. Bu gayrimillî yaklaşımın milletimiz nezdinde bir karşılığı olmayacağı açıktır."