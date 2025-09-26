Kemal Can da gözaltına alındı

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında aranan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. İstanbul'da başlatılan soruşturmada "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuştu. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 6'sı gözaltına alınmış, 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada Kemal Can ile Mehmet Şakir Can ise firari olarak aranıyordu. Dün gözaltına alınan Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.