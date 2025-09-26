Konser vurgununda Yavaş’tan itiraf gibi açıklama: Daha ucuza olabilirdi

CHP'LİAnkara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma operasyonla sonuçlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, soruşturmada yer alan MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar, toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine tekabül ettiği ve bu ödemelerde de uyumsuzluk ortaya çıkmasına dair bilgilerden sonra başkent Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, uzman isimlere konserleri yaptıklarını ve ödemenin de bu nedenle fazla olabileceğini vurgulayarak "Daha ucuza olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Eğer Ankara Büyükşehir daha pahalıya yapmışsa onu yapanlar cezasını çeker. Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar" dedi. Yavaş'ın konuşması, akıllara "Belediye Başkanı olarak senin haberin yok muydu?" sorusunu getirdi.