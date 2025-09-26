Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 39 ilçede gerçekleştirilen 1700 ayrı programla İstanbullularla buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar ve milletvekilleri, AK Parti'nin 22 yılda gerçekleştirdiği dev atılımlar ve gelişmeleri aktardı. Bahçelievler'de düzenlenen programda konuşan Cevdet Yılmaz, "Deprem bölgemizdeki inşaat çalışmaları tamamlandıkça, Marmara Bölgemiz başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik. 14 milyon nüfusumuzu etkileyen deprem afetinin yaralarını sarıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla 450 bin konut teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. Yılmaz, geçen yıl hazirandan bugüne yıllık enflasyon oranında 42.5 puanlık düşüş gerçekleştiğini anlatarak, "Gelecek seneki hedefimiz, yüzde 20'nin altına düşürmek" dedi.

Üsküdar'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Filistin meselesi Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda da söylediği gibi artık dünyaya mal olmuş bir meseledir. Sayın Özgür Özel, sizin partiniz adına konuşanlar, sizin bahsettiğiniz çerçevede konuşmuyor" ifadesinde bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağcılar'daki programda yaptığı konuşmada, "AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi milletimiz kurdu, milletimiz iktidarda tutmaya devam ediyor" diye konuştu. Kartal'daki programda değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Biz milletle birlikte milletin rotasında siyaset yapıyoruz. Ben CHP'nin bugüne kadar haktan, hukuktan, adaletten ve anayasayı baz almak suretiyle ortaya koyduğu bir yaklaşımını hiç görmedim" değerlendirmesinde bulundu.