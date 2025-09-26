Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Giriş Tarihi: 26.9.2025 18:42 Son Güncelleme: 26.9.2025 19:00

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Filistin'i tanıma kararı nedeniyle Starmer'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, Netanyahu hükümetinin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Başkan Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

FİLİSTİN'İ TANIMA TEBRİĞİ

İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ DURDURULMALI"

Başkan Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

