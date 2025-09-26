SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu bilirkişiyi hedef göstermişti: İlk kez hakim karşısında!

Ekrem İmamoğlu 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu salonda görülecek. İmamoğlu'nun dosya kapsamında ilk kez savunma yapması bekleniyor.