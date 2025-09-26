Terörsüz Türkiye’ye destek yüzde 70’i buldu

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinledi. Saha çalışmalarından elde edilen ve toplantıda paylaşılan araştırma verileri, çarpıcı tespitler ortaya koydu:

DESTEK YÜZDE 70: Değişik araştırmalara göre vatandaşların sürece verdiği destek yüzde 70'leri buluyor. Kürt kökenli vatandaşlarda bu oran yüzde 80'e yaklaşıyor. Araştırmalardaki en düşük oran bile yüzde 50-55'in altına inmiyor.

BAŞARILI OLUR MU?: Sürece destek bu kadar yüksek olmasına karşın 'Başarılı sonuçlanır mı?' sorusunun yanıtı yüzde 40-50'liler bandına geriliyor. Bunun nedeninin de daha önceki süreçler nedeniyle vatandaşların temkinli olduğu belirtiliyor.

AİDİYET GİDEREK ARTIYOR: Kürt kökenli vatandaşların Türkiye'ye aidiyet duyguları her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmaya göre 'Türkiye benim vatanımdır' diyenlerin oranı yüzde 96, 'Kürt-Türk kardeştir' yüzde 88, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum' diyenler yüzde 95 oldu.

SİLAHLI MÜCADELEYE KARŞI: Kürt kökenli vatandaşların yüzde 90'a yakın bölümü de silahlı mücadeleye karşı.

SÜREÇTEN BEKLENTİLER: Süreçten beklentilere ilişkin rakamlar da paylaşıldı. Buna göre yüzde 65 Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik, yüzde 60 Terörle Mücadele Yasası'nın kaldırılmasını, yüzde 68,5 hasta mahkumların serbest bırakılmasını bekliyor. Kayyumlar, anadil, vatandaşlık gibi konularda da talepler bulunuyor.

KURTULMUŞ'TAN DESTEK ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece desteğin çok yüksek olmasına karşın 'başarılı olur' diyenlerin oranının düşüklüğü için şunları söyledi: "Böylesine bir sürece Türklerin ve Kürtlerin kahir ekseriyetinin destek vermiş olması önemlidir. Rızanın artırılabilmesi ise sadece bu Komisyonun yapabileceği bir iş değildir. Sizlerden özel ricamız; , 'Evet, bu iş burada gerçekleşmelidir, bitmelidir, vakti gelmiştir' diye kendi çevrelerinde bu olumlu görüşlerini paylaşmalarıdır."