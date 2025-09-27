Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli’nin açılışını yaptı

15 Temmuz hain darbe girişiminde televizyon yayınlarının kesilmesini engellerken şehit olan TÜRKSAT Tesis Sorumlusu Ahmet Özsoy'un adını bu projede yaşatacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sadece bir yol kısaltması olarak düşünürseniz eksik olur. Badal Tüneli yıllık 112,8 milyon lira tasarruf sağlıyor ve karbon emisyonunu 626 ton azaltıyor. Amasya'da son 23 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 51 milyar 714 milyon lira yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 29 kilometreden 271 kilometreye, tünel uzunluğu ise 7,8 kilometreden 6 adet tünel ile arttırıldı. Ayrıca Amasya Merzifon Havalimanı da genişletildi ve yolcu sayısı artarak 2024 yılında 125 bin üstünde, bu yılın ilk 8 ayında ise 92 bin üstüne çıktı. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı, sadece bir mühendislik eseri değil; üretimin, ticaretin, turizmin ve birliğin yaşam damarıdır. Bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak bir köprüdür. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.