Dışişleri Bakanı Fidan Türkevi’nde basın toplantısı düzenliyor: "Önceliğimiz Gazze'de ateşkes"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

Çok sayıda ikili görüşmelerimiz oldu. Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ettim. Heyetimizde bulunan diğer bakanlarımız da kendi alanlarında sayısız görüşmeler gerçekleştirdi. Çevre Enerji Yapay Zeka, İklim Değişikliği gibi konularda Türkiye'nin görüşlerini paylaştık. Filistin meselesi ve Gazze'deki durum bu Genel Kurul hastasının en önemli maddesiydi. Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk.

"ÖNCELİK ATEŞKES"

Ateşkesin şart olduğunu belirttik. Önceliğimiz Gazze'de ateşkes.

