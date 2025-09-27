Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan Türkevi’nde basın toplantısı düzenliyor: "Önceliğimiz Gazze'de ateşkes"
Giriş Tarihi: 27.9.2025 21:58 Son Güncelleme: 27.9.2025 22:10

Dışişleri Bakanı Fidan Türkevi'nde basın toplantısı düzenliyor: "Önceliğimiz Gazze'de ateşkes"

Dışişleri Bakanı Fidan Türkevi’ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda Gazze meselesinin en önemli konulardan olduğunu belirtirken, Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk." dedi. Öte yandan Fidan, "Önceliğimiz Gazze'de ateşkes" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Türkevi'nde basın toplantısı düzenliyor: Önceliğimiz Gazze'de ateşkes

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

Çok sayıda ikili görüşmelerimiz oldu. Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ettim. Heyetimizde bulunan diğer bakanlarımız da kendi alanlarında sayısız görüşmeler gerçekleştirdi. Çevre Enerji Yapay Zeka, İklim Değişikliği gibi konularda Türkiye'nin görüşlerini paylaştık. Filistin meselesi ve Gazze'deki durum bu Genel Kurul hastasının en önemli maddesiydi. Filistin davasını çok şükür en güçlü şekilde savunduk.

"ÖNCELİK ATEŞKES"

Ateşkesin şart olduğunu belirttik. Önceliğimiz Gazze'de ateşkes.

