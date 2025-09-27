Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" projesi paylaşımı: Daha yaşanabilir bir geleceğin sevincini yaşadık

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'de "Dünya ortak evimiz" diyerek başlattıkları Sıfır Atık yolculuğunun 8'inci yılında olduğunu belirtti.
'DAHA YAŞANABİLİR BİR GELECEĞİN SEVİNCİNİ YAŞADIK'
"Sıfır Atık" projesinin yalnızca çevre girişimi değil, vicdanları harekete geçiren bir dönüşüm olduğunu kaydeden Erdoğan, "Her adımı suyu, toprağı, havayı ve gökyüzünü paylaştığımız bütün canlılar için attık. Bu yolculukta gördük ki samimiyetle ve kararlılıkla atılan küçük adımlar, büyük küresel harekete dönüşebiliyor. Her başarıyla insanlığın biraz daha yaklaştığı, yaşanabilir bir geleceğin sevincini yaşadık." görüşlerini aktardı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararı, bu emeğin en güçlü nişanesidir. Ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilanı, BM çatısı altında Başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulunun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfının faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki Sıfır Atık projesi, tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili 'Sıfır Atık'tır. Bu yaklaşımın nice yıllar, nice nesiller boyu sürmesi dileğiyle..."
Erdoğan, paylaşımında projeye ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.
BAKAN KURUM: ATMADIK, DÖNÜŞTÜRDÜK, BİR DÜNYA KAZANDIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'Sıfır Atık Proje'miz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', 8'inci yılına girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sıfır Atık'ın 8'inci yılı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki 'Sıfır Atık Proje'miz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık; 'Sıfır Atık Mavi' ile su kaynaklarımızı korurken Depozito Yönetim Sistemi'ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, 8'inci yılında 8 milyar insan için sıfırdan başla" dedi.