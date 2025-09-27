Kişisel veri hırsızlarına operasyon: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 8 şüpheli gözaltına alındı. Vatandaşların ikamet adresi, yakınları, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlanılan "sowix" adlı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi. Yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8 şüpheli, "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltına alındı.