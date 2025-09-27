Kurtulmuş: TBMM dünyaya örnek oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 1 Ekim'de 4'üncü Yasama Yılına başlaması öncesi parlamento muhabirleri ile bir araya geldi, soruları yanıtladı. Kurtulmuş şunları söyledi:(Erdoğan-Trump görüşmesi) Tarihi bir gelişmeydi... Bu görüşme, Türk-Amerikan ilişkileri, bölgedeki dengeler ve denklemler bakımından Türkiye'ye ümit ediyorum ki yeni kapılar açacaktır.(İmralı'ya komisyondan bir heyetin gitmesi) Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla bu karar komisyonda alınırsa komisyon buna karar verecek.İçeride ve dışarıdaki bütün gelişmelerde millet adına süreçlere vaziyet eden, karar alan, öncülük yapan bir TBMM mevcuttur ve çok şükür her alanda, uluslararası alanda da TBMM sesini en güçlü şekilde ifade edebilmektedir. TBMM, Gazze'de yaşananlar karşısında hiçbir zaman sessiz kalmamış, dünyaya örnek teşkil etmiştir.