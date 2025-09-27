Mavi Vatanda uyuşturucuya büyük darbe

Muğla açıklarında jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin JİHA destekli operasyonunda 210 kilo skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, uluslararası zehir tacirlerine ait bir tekneyi Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile saniye saniye takip etti. Ardından denizden düğmeye basılan operasyonla tekneye müdahale edildi. Teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karada Jandarma'mız ve Polis'imiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenlik ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.