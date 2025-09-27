Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Giriş Tarihi: 27.9.2025 20:29 Son Güncelleme: 27.9.2025 20:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Katil İsrail'in barışa niyetli olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulma gerekiyor" dedi.

Başkan Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti. Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

