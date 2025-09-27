Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması Adana’da düzenlendi

Adana'da Milliyetçi Hareket Partisince (MHP) "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi. Merkez Seyhan ilçesindeki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen programın divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın yaptı. Yalçın: "Terörsüz Türkiye adımı, köklü ve sağlam referanslara dayanmakta, ilhamını büyük Türk tarihinden almaktadır. Tarih boyunca kurulan büyük Türk devletleri, dünyaya nizam verecek kudrete erişmelerini, önce iç barış ve bütünlüğü sağlamalarına borçludur" derken MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: "Terörsüz Türkiye, Türkiye'yi küresel ve süper güç ülke yapma hedefimizin ilk ve en önemli adımıdır" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: "Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nın temeli, terörün yok edildiği, birliğin güçlendiği bir yüzyıldır" dedi.

Yalçın, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuruluş aşamasındaki ruhtan kopmaksızın, bölgesinde ve dünyada tam bağımsızlık hedefine bağlı bir yumuşak güç olarak sivrildiğini söyledi. Yalçın, sınırlı ama etkin, sonuç alıcı ve caydırıcılık odaklı uluslararası iş birliği denemelerine kapı aralayan Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi eski küresel oluşumların yarattığı anaforda dönmek yerine farklı bağımsız tercihleri tartıştığını belirtti.

Türkiye'nin kendini hür dünyadan ve taahhüt altında olduğu mevcut uluslararası kurumlardan soyutlamadan, çağın gerekleri doğrultusunda yeni bölgesel ve kısmi küresel ortaklıklar tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Türkiye-Rusya-Çin İttifakı'nın bağımsız işbirliği projelerinin yeni bir versiyonu olduğunu dile getirdi.

Yalçın, MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin hem bugününü kurtarmak, hem de yarınlarını güvence altına almak üzere kolları sıvadığını vurgulayarak, "Sınırlarımızın ötesinde kalıcı emniyetin temini açısından, öncelikle içeriye bulaşan virüslerin yok edilmesi ve topraklarımızdaki bataklığın kurutulması, Cumhur İttifakı üyelerince elzem görülmüştür. Türkiye'de dış etkenlere karşı mukavim ve sarsılmaz bir yapı inşa etmenin yolunun, iç dinamiklerin dayanıklı ve güçlü hale getirilmesinden geçtiği tespit edilmiştir." diye konuştu.

Dış tehlikelerin bertaraf edilmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması yolunda tarihi hamleler yapıldığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti: "Eskinin hasta Türkiye'si, günümüzün bölgesel ve hatta küresel aktörü seviyesine erişmiştir. İstikbalden ümitli, hatta eminiz. Türkiye'yi mutlu bir gelecek, müreffeh yarınlar beklemektedir. Öte yandan MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'de siyasi diyalog ikliminin egemen kılınması, toplumsal huzur ve barışın kalıcı olması için de çaba göstermektedir. Ülkemizi 21. yüzyılda lider devlet konumuna yükseltmek ve 'Türkiye Yüzyılı' ülküsünü gerçekleştirmek maksadıyla atılan temeller, Terörsüz Türkiye hamlesiyle yeni bir safhaya ulaşmıştır. Terörsüz Türkiye adımı, köklü ve sağlam referanslara dayanmakta, ilhamını büyük Türk tarihinden almaktadır. Tarih boyunca kurulan büyük Türk devletleri, dünyaya nizam verecek kudrete erişmelerini, önce iç barış ve bütünlüğü sağlamalarına borçludur."

"MUHALEFET BOZGUNCULUKTAN VAZGEÇMEMEKTEDİR"

Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli hamlelerle Türkiye'nin refah ve güvenliğine önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, muhalefet ise iş birlikçi tutumuna devam ettiğini ifade etti.

Yalçın, Terörsüz Türkiye olgusunun milletimizin bekası, ülkenin mevcudiyeti açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Önemi göz ardı eden muhalefet bozgunculuktan vazgeçmemektedir. Terörsüz Türkiye gayretlerinin baltalanmaması ve Türk dış politikasında tek bilek tek yürek olunması elzemken, muhalif siyasi partilerden çatlak sesler yükselmektedir." diye konuştu.

MHP'nin maşeri vicdanın gür sesini siyaset iklimine yansıtmaya devam edeceğinin altını çizen Yalçın, şunları dile getirdi: "Türkiye'nin tam bağımsızlığına halel getirecek her türlü oluşum veya ittifakın karşısında cesaret ve kararlılıkla duracaktır. Devletimizin temadisi ve milletimizin bekası yolundaki müessir ve hayati fonksiyonunu muazzam bir şuurla icra etmeyi sürdürecektir. Terörsüz Türkiye projesinin garantörlüğü işlevinden taviz vermeyecektir. Terörsüz Türkiye hamlesinden geri adım atılmayacaktır. İç barış kamilen tesis edilinceye kadar Terörsüz Türkiye hususunda her türlü fedakarlık samimiyetle sergilenecektir. Terörün, Türkiye gündeminden sonsuza kadar düşürülmesi için başlatılan siyasi diyalog havasının kirletilmesine izin verilmeyecektir. Hulasa, Terörsüz Türkiye kervanı mutlaka Kızılelma'ya ulaştırılacaktır."

"TÜRKİYE'Yİ DAHA DA BÜYÜTME VE GELİŞTİRME İNANCI TAŞIYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Türkiye'nin sadece bölgesel meselelerde ön alan, oyun bozan ve kendi oyununu kuran bir ülke olmakla kalmadığını belirtti. Terörsüz Türkiye'nin ülkeyi daha güçlü, büyük, zengin, huzurlu hale getirme ve dünyanın her yerinde sözü geçen bir konuma ulaştırma ülküsü olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: "Terörsüz Türkiye, Türkiye'yi küresel ve süper güç ülke yapma hedefimizin ilk ve en önemli adımıdır. Bizi kendi içimize hapsederek, enerjimizi, kaynaklarımızı ve yine kendimizi tüketmek üzere kurgulanan habis senaryoları Türk milletinin irade ve kudretiyle yırtıp atmasıdır. Bin yıldır vatan tuttuğumuz topraklarda, sonsuza kadar bağımsız yaşama irademizdir. Terörsüz Türkiye, tek bir Mehmetçiğimizin dahi burnu kanamadan, hiçbir vatandaşımız zerre kadar zarar görmeden, terörü bitirmek, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Terörsüz Türkiye, demokrasimizi en olgun ve yüksek seviyeye taşıyarak, toplumsal ayrışmayı yönetimde kaynaşmayla aşma hedefidir. Terörsüz Türkiye, ezanımızı dindirmemek, bayrağımızı indirmemek ve vatanımızı böldürmemek için sergilediğimiz duruşumuzun zirvesidir. Hiçbir siyasi kaygı güdülmeden, Türkiye'yi çok daha güzel yarınlara ulaştırma arzusu ve istikametidir."

Terörün bitmesini ve milletin kucaklaşmasını istediklerini ifade ederek, "Biz, milletimiz arasında çıkarılmaya çalışılan fitneler nihayete ersin, ayrışma son bulsun, artık kaynaşma hakim olsun arzusundayız. Biz, milli değerlerimiz daha da gelişsin, anayasamızın ilk 4 maddesi de korunsun diyoruz. Biz, Türkiye'yi daha da büyütme ve geliştirme inancı taşıyoruz. Biz, el ele, omuz omuza, hep birlikte olalım ve herkes eşittir Türkiye inancına sahibiz." açıklamasında bulundu.

"ZAFERDEN ZAFERE, BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞACAĞIZ"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Terörsüz Türkiye'nin sadece güvenlik meselesi değil aynı zamanda kalkınma, refah ve huzur meselesi olduğunu ifade etti.

Terörsüz bir Türkiye'nin gençlerin hayallerini özgürce kurabileceği bir Türkiye olduğunu belirten Kılıç, "Üniversite sıralarında bilim üreten, fabrikalarda alın teri döken, spor sahalarında ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran gençlerimiz, terörün gölgesinden uzak bir geleceği hak etmektedir. Terörsüz Türkiye, gençlerimizin özgürce nefes aldığı, umutla yarına koştuğu bir ülkedir. Terörsüz Türkiye demek, yolların, köprülerin, fabrikaların güven içinde yükseldiği, çiftçinin tarlasında bereketle çalıştığı, esnafın kepengini huzurla açtığı bir Türkiye demektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu, yalnızca terörsüz bir vatan değil, aynı zamanda üretimin, kalkınmanın kök saldığı bir vatandır." diye konuştu.

Kılıç, Terörsüz Türkiye hedefinin siyasetler üstü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türksüz bir yüzyıl hayal edenler, terör örgütlerini taşeron olarak kullanmışlardır. Ama onların kurduğu tuzakları, Türk milleti bozacaktır. Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nın temeli, terörün yok edildiği, birliğin güçlendiği bir yüzyıldır. Bu vizyonun adı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlılığı, ülkücü hareketin çelikten iradesidir. Bir ve beraber, asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz ile Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nda zaferden zafere, başarıdan başarıya koşacağız."

MHP milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy ve Levent Uysal'ın da konuşma yaptığı programa, MHP ve AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra merkez yürütme kurulu üyeleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde il ve ilçe başkanları ile teşkilatı katıldı.